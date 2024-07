Tragédia em Ibiporã: Mãe e Filha Perdem a Vida em Acidente Chocante O acidente da caminhonete que invadiu calçada e matou mãe e filha em um restaurante no Centro de Ibiporã,... Ric|Do R7 29/07/2024 - 18h24 (Atualizado em 29/07/2024 - 18h24 ) ‌



Acidente que matou duas pessoas em restaurante é destaque no Cidade Alerta

O acidente da caminhonete que invadiu calçada e matou mãe e filha em um restaurante no Centro de Ibiporã, no norte do Paraná, será destaque no Cidade Alerta desta segunda-feira (29).

