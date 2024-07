Tragédia em Ibiporã: Motorista é preso após acidente fatal O motorista da caminhonete envolvido no acidente que terminou com a morte de uma mãe e filha em um restaurante... Ric|Do R7 28/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 28/07/2024 - 16h03 ) ‌



Motorista envolvido em acidente com morte de mãe e filha tem prisão decretada

O motorista da caminhonete envolvido no acidente que terminou com a morte de uma mãe e filha em um restaurante na noite de sábado (27), em Ibiporã, teve a prisão decretada. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná neste domingo (28).

