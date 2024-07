Tragédia em Ibiporã: Novas Imagens do Acidente que Chocou o Paraná O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (30) vai mostrar novas imagens do acidente que matou mãe e filha em... Ric|Do R7 30/07/2024 - 06h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 06h53 ) ‌



RIC Notícias Manhã mostra novas imagens de acidente que matou mãe e filha no PR

O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (30) vai mostrar novas imagens do acidente que matou mãe e filha em uma churrascaria, no último sábado (27), em Ibiporã, no norte do Paraná.

