Tragédia em Ibiporã: Pai luta pela vida após perder esposa e filha em acidente O empresário atingido por uma caminhonete desgovernada em um restaurante em Ibiporã, no norte do Paraná,... Ric|Do R7 29/07/2024 - 11h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h03 ) ‌



Pai que perdeu esposa e filha em acidente segue internado; veja estado de saúde

O empresário atingido por uma caminhonete desgovernada em um restaurante em Ibiporã, no norte do Paraná, segue internado no Hospital Evangélico de Londrina, nesta segunda-feira (29). O homem foi vítima de um acidente que tirou a vida da esposa, Rosana Pedroso Favaro, e da filha, Sofia Caroline Oliveira, na noite do último sábado (27).

