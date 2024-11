Tragédia em Igrejinha: gêmeas de 6 anos morrem em sequência O Corpo de Bombeiros foi acionado no caso das duas irmãs gêmeas que morreram suspostamente por uma parada cardiorrespiratória. O post... Ric|Do R7 16/10/2024 - 22h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 22h28 ) twitter

Gêmeas morrem em intervalo de 8 dias ; polícia do RS investiga caso

Duas irmãs gêmeas de 6 anos morreram, supostamente, por parada cardiorrespiratória em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, uma morreu no dia 7 de outubro e outra na última terça (15).

