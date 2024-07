Ric |Do R7

Tragédia em Itaguaí: Jovens são encontrados mortos em carro Dois jovens, de 17 e 20 anos, foram encontrados mortos em um carro na noite da última segunda-feira (1º), em Itaguaí, no Rio de Janeiro...

Alto contraste

A+

A-

Jovens são encontrados mortos em carro; suspeita é de intoxicação por gás

Dois jovens, de 17 e 20 anos, foram encontrados mortos em um carro na noite da última segunda-feira (1º), em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A principal suspeita é que a dupla tenha sido intoxicada por gás do escapamento do veículo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Familiares de Ísis fazem protesto em frente a delegacia: “Por que tão demorado?”

• Jovens são encontrados mortos em carro; suspeita é de intoxicação por gás

• Novo delegado assume as investigações após quase um mês do desaparecimento de Ísis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.