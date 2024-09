Tragédia em Jaraguá do Sul: jovem perde a vida em acidente próximo ao local da morte do pai Um jovem, de 28 anos, morreu em um acidente no último domingo (1º), em Jaraguá do Sul (SC). Augusto Baader […] O post Jovem de 28 anos... Ric|Do R7 05/09/2024 - 14h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h51 ) ‌



Jovem de 28 anos morre a 100 metros de onde pai faleceu em acidente

Um jovem, de 28 anos, morreu em um acidente no último domingo (1º), em Jaraguá do Sul (SC). Augusto Baader estava em uma motoneta e foi atingido por um ciclista, de 16 anos. De acordo com as autoridades locais, o adolescente ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, já Augusto morreu no local. Conforme os relatos dos familiares, a colisão foi registrada a 100 metros do local onde o pai do jovem morreu atropelado em 2016.

