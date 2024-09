Tragédia em Kanagawa: estudante e pedestre perdem a vida em queda Uma estudante, de 17 anos, pulou do 12º andar de um shopping e caiu em cima de uma pedestre. As […] O post Estudante cai do 12º andar... Ric|Do R7 03/09/2024 - 13h51 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h51 ) ‌



Estudante cai do 12º andar e acerta mulher na queda; as duas morreram Caroline de Souza Machado

Uma estudante, de 17 anos, pulou do 12º andar de um shopping e caiu em cima de uma pedestre. As duas foram socorridas, mas morreram logo após chegar ao hospital. O caso foi registrado no sábado (31), em Kanagawa, no Japão. A vítima, de 32 anos, estava com as amigas no momento do incidente.

