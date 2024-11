Tragédia em Laranjeiras do Sul: criança de 6 anos morre afogada O Cidade Alerta Curitiba traz detalhes sobre a criança, que morreu afogada enquanto brincava no Lago Municipal 2, em Laranjeiras do... Ric|Do R7 15/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criança que morreu afogada em lago no PR é destaque do Cidade Alerta

O Cidade Alerta Curitiba desta terça-feira (15) traz detalhes sobre a criança, de seis anos, que morreu afogada enquanto brincava com outras crianças, no Lago Municipal 2, em Laranjeiras do Sul, no Centro-Oeste do Paraná, nesta segunda-feira (14).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Criança que morreu afogada em lago no PR é destaque do Cidade Alerta

• Reduza o custo do #asfalto com materiais alternativos #cana #cinzas

• Asfalto Inovador #cana #UEM



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.