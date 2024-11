Tragédia em Laranjeiras do Sul: menino de 6 anos se afoga em lago Um menino, de seis anos, morreu afogado enquanto brincava com outras crianças, no Lago Municipal 2, em Laranjeiras do Sul. O post Criança... Ric|Do R7 14/10/2024 - 19h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h48 ) twitter

Criança de 6 anos morre afogada enquanto brincava em lago, no Paraná

Um menino, de seis anos, morreu afogado enquanto brincava com outras crianças, no Lago Municipal 2, em Laranjeiras do Sul, no Centro-Oeste do Paraná, nesta segunda-feira (14).

