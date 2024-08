Tragédia em Londrina: Acidente com Micro-ônibus Deixa uma Morta Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus, em Londrina,... Ric|Do R7 21/08/2024 - 12h52 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h52 ) ‌



Mulher morre após acidente com micro-ônibus em Londrina

Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus, em Londrina, na manhã desta quarta-feira (21). De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o veículo teve um problema nos freios e colidiu contra duas residências.

