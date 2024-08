Tragédia em Londrina: Identificada a Vítima do Acidente com Micro-ônibus A mulher que morreu em um acidente após um micro-ônibus invadir uma casa em Londrina, no Norte do Paraná,... Ric|Do R7 21/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h51 ) ‌



A mulher que morreu em um acidente após um micro-ônibus invadir uma casa em Londrina, no Norte do Paraná, nesta quarta-feira (21), foi identificada. Fernanda Pires Farias de Araújo, de 28 anos, estava indo para o trabalho e foi a vítima do acidente.

