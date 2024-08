Tragédia em Londrina: Idoso é encontrado em geladeira de oficina O Cidade Alerta Curitiba, desta segunda-feira (19), vai mostrar o caso em que um idoso de 70 anos, advogado... Ric|Do R7 19/08/2024 - 17h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 17h46 ) ‌



O Cidade Alerta Curitiba, desta segunda-feira (19), vai mostrar o caso em que um idoso de 70 anos, advogado e irmão de um delegado aposentado, foi encontrado morto em uma oficina mecânica, em Londrina, no Norte do Paraná. O corpo foi escondido dentro de uma geladeira do estabelecimento, localizado na Rua Ermelindo Leão.

