Tragédia em Londrina: irmão esfaqueia homem durante briga familiar Uma discussão familiar terminou em tragédia, com a morte de um homem, assassinado com uma facada pelo próprio irmão, em Londrina, no... Ric|Do R7 09/09/2024 - 11h32 (Atualizado em 09/09/2024 - 11h32 ) ‌



Homem é esfaqueado e morto pelo irmão após discussão em Londrina

Uma discussão familiar terminou em tragédia, com a morte de um homem, assassinado com uma facada pelo próprio irmão, em Londrina, no norte do Paraná, na noite de domingo (8). Conforme as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a vítima, identificada como Victor Flávio Ortiz de Andrade, 40 anos, foi encontrada já sem vida do lado de fora da casa onde aconteceu o crime. Ainda de acordo com os policiais que atenderam à ocorrência, o autor da facada estava abraçado ao corpo do irmão e pedia ajuda.

