Tragédia em Londrina: Mãe Relata Acidente com Filho Mãe que foi atropelada junto do filho fala dos ferimentos. Um veículo atropelou um carrinho de bebê em Londrina, resultando em escoriações... Ric|Do R7 29/07/2024 - 21h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 21h13 )



Mãe que foi atropelada junto do filho fala dos ferimentos

Mãe que foi atropelada junto do filho fala dos ferimentos. Um veículo atropelou um carrinho de bebê em Londrina, resultando em escoriações leves na criança de apenas um ano.

Confira todos os detalhes na reportagem!

