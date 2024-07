Tragédia em Londrina: morador morre afogado no lago Igapó Um homem morreu afogado no lago Igapó, um dos cartões postais da cidade de Londrina, no norte do Paraná. Na manhã desta terça-feira...

Morte em cartão postal: morador morre afogado no lago Igapó, em Londrina

Um homem morreu afogado no lago Igapó, um dos cartões postais da cidade de Londrina, no norte do Paraná. Na manhã desta terça-feira (16), o rapaz resolveu entrar na água com um amigo, porém, submergiu e não conseguiu retornar a margem. O colega percebeu o incidente com o amigo e pediu ajuda, entretanto, o morador foi encontrado sem vida.

