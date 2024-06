Tragédia em Londrina: Policial é morta a tiros pelo namorado Uma policial foi morta a tiros pelo namorado nesta segunda-feira (24), no município Cândido de Abreu, em Londrina, no Norte do Estado...

PM é morta pelo namorado e mãe do suspeito morre ao ver cena do crime no PR

Uma policial foi morta a tiros pelo namorado nesta segunda-feira (24), no município Cândido de Abreu, em Londrina, no Norte do Estado. Conforme as informações, os vizinhos ouviram os barulhos dos disparos de arma de fogo e acionaram a polícia.

