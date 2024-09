Tragédia em Manaus: carreta tomba e motorista perde a vida Um motorista morreu esmagado após uma carreta tombar em cima do carro onde ele estava na tarde da última terça-feira […] O post Carreta... Ric|Do R7 05/09/2024 - 07h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 07h31 ) ‌



Carreta tomba em cima de carro e motorista morre esmagado; vídeo

Um motorista morreu esmagado após uma carreta tombar em cima do carro onde ele estava na tarde da última terça-feira (3), em Manaus. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o acidente aconteceu. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

