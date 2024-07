Tragédia em Marechal Cândido Rondon: Jovem de 19 anos morre em incêndio Uma jovem de 19 anos morreu em um incêndio de grandes proporções que atingiu a sua casa, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do... Ric|Do R7 20/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 20/07/2024 - 11h33 ) ‌



Jovem morre após casa pegar fogo em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná

Uma jovem de 19 anos morreu em um incêndio de grandes proporções que atingiu a sua casa, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. O fogo possivelmente ocorreu após um curto-circuito na rede elétrica da residência. E começou exatamente no quarto da vítima, que não conseguiu fugir a tempo. Os pais e os dois irmãos da jovem escaparam sem ferimentos.

