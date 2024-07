Tragédia em Marechal Cândido Rondon: Jovem é sepultada após incêndio devastador O corpo da jovem de 19 anos que morreu após a casa em que morava pegar fogo no último sábado (20), em Marechal Cândido Rondon, no... Ric|Do R7 22/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 14h13 ) ‌



Jovem que morreu em incêndio no oeste do Paraná é sepultada

O corpo da jovem de 19 anos que morreu após a casa em que morava pegar fogo no último sábado (20), em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, foi sepultado no domingo (21). A estudante universitária Patrícia Elizabeth de Borba Rojas Aqueveque faleceu devido à intoxicação pela fumaça do incêndio, que consumiu grande parte da residência. Os pais e os irmãos mais novos da jovem conseguiram deixar a casa ainda antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

