Tragédia em Maringá: Crianças Feridas em Acidente de Parque de Diversões Um acidente em um parque de diversões feriu três crianças em Maringá, no norte do Paraná, no domingo (18)... Ric|Do R7 20/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 20/08/2024 - 15h01 ) ‌



Um acidente em um parque de diversões feriu três crianças em Maringá, no norte do Paraná, no domingo (18) à noite. Elas estavam em um brinquedo que descarrilou e tombou parcialmente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as três crianças, que não tiveram as idades divulgadas, tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidas no próprio local.

