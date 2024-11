Tragédia em Maringá: jovem é atingida por Porsche em acidente fatal Novas imagens divulgadas mostram o momento em que Isabely Cristina dos Santos Félix, estava na garupa e foi atingida por um Porsche... Ric|Do R7 16/10/2024 - 20h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h48 ) twitter

Novas imagens mostram jovem sendo atingida por Porsche no Paraná; vítima morreu

Novas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento em que a jovem Isabely Cristina dos Santos Félix, de 19 anos, estava na garupa e foi atingida por um Porsche. O acidente ocorreu no sábado (12), em Maringá, na região noroeste do Paraná. O dono do carro já teve a habilitação suspensa 12 vezes e o documento cassado por 2 vezes. A informação foi confirmada por Gilberto Purpur, secretário municipal dos transportes.

