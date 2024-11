Tragédia em Maringá: jovem perde a vida em acidente com Porsche Uma jovem, de 19 anos, morreu em um acidente entre uma motocicleta e um Porsche na noite do último sábado […] O post Porsche atinge... Ric|Do R7 14/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h08 ) twitter

Porsche atinge motocicleta e mata jovem em Maringá; motorista fugiu

Uma jovem, de 19 anos, morreu em um acidente entre uma motocicleta e um Porsche na noite do último sábado (12), em Maringá, na região noroeste do Paraná. Isabely Cristina dos Santos Félix estava em uma motocicleta com o namorado, quando os dois foram atingidos pelo veículo importado.

