Tragédia em Maringá: passageira cai de ônibus em movimento Um vídeo mostra momento em que a passageira Karen Cristina dos Santos Silva, de 26 anos, cai de um ônibus em movimento no Centro de... Ric|Do R7 30/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 30/08/2024 - 21h21 ) ‌



Vídeo mostra momento em que passageira cai de ônibus no Paraná; vítima morreu

Um vídeo mostra momento em que a passageira Karen Cristina dos Santos Silva, de 26 anos, cai de um ônibus em movimento no Centro de Maringá, no Norte do Paraná. A vítima teve a morte confirmada nesta sexta-feira (30).

