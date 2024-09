Tragédia em Maringá: Prima revela detalhes do acidente de ônibus A prima da jovem que morreu após cair de um ônibus, no Centro de Maringá, no noroeste do Paraná, contou […] O post “Porta não abriria... Ric|Do R7 03/09/2024 - 10h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h41 ) ‌



“Porta não abriria sozinha”, declara prima de mulher que morreu ao cair de ônibus

A prima da jovem que morreu após cair de um ônibus, no Centro de Maringá, no noroeste do Paraná, contou detalhes do dia do acidente. Daiane estava no mesmo coletivo que Karen Cristiana dos Santos Silva e declarou que no primeiro momento achou que apenas o carrinho tinha caído.

