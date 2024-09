Tragédia em Maringá: vigilante é morto e amigos lamentam perda O vigilante que foi morto a tiros tinha 35 anos. Um dos suspeitos foi preso em flagrante, em Maringá, no Norte do Paraná. O post “Levava... Ric|Do R7 05/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 05/09/2024 - 15h41 ) ‌



“Levava alegria”, lamenta amigo de vigilante que foi morto a tiros no Paraná

A morte do vigilante Aldair Barbosa, de 35 anos, causou comoção nas redes sociais e amigos lamentaram a perda. A vítima foi morta a tiros nesta quinta-feira (5), em Maringá, no norte do Paraná, quando averiguava a invasão em uma empresa monitorada. Aldair estava em uma moto e levou um tiro na nuca.

