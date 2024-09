Tragédia em Maringá: vigilante perde a vida ao tentar evitar assalto O vigilante Aldair Barbosa, morto nesta quinta-feira (5), em Maringá, no norte do Paraná, estava no último dia de trabalho […] O post... Ric|Do R7 06/09/2024 - 16h11 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h11 ) ‌



Vigilante foi morto em Maringá na última noite trabalhando como segurança de rua

O vigilante Aldair Barbosa, morto nesta quinta-feira (5), em Maringá, no norte do Paraná, estava no último dia de trabalho como segurança na empresa, quando foi assassinado ao tentar impedir um assalto. O corpo está sendo velado nesta sexta-feira (6).

