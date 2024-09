Tragédia em Matinhos: homem em situação de rua é assassinado Um homem em situação de rua foi morto a facadas no último domingo (8), em Matinhos, no Litoral do Paraná. A vítima estava deitada.... Ric|Do R7 09/09/2024 - 22h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Deitado ao lado de cachorro, homem em situação de rua é morto a facadas no PR; vídeo

Um homem em situação de rua foi morto a facadas no último domingo (8), em Matinhos, no Litoral do Paraná. A vítima estava deitada ao lado do cachorro quando o crime aconteceu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Deitado ao lado de cachorro, homem em situação de rua é morto a facadas no PR; vídeo

• Marcelo Rangel tem candidatura confirmada por unanimidade pelo TRE-PR

• Caso Adrian: namorada de adolescente desaparecido, recebeu vídeo dele sob mira de fuzil