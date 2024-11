Tragédia em Nova Fátima: criança invade hospital e mata 23 animais O RIC Notícias Noite traz detalhes sobre a criança, que matou 23 animais de uma fazendinha que havia sido inaugurada um dia antes no... Ric|Do R7 15/10/2024 - 18h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h08 ) twitter

Criança que matou 23 animais no Paraná é destaque do RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite desta terça-feira (15) traz detalhes sobre a criança, de 9 anos, que pulou um muro, invadiu um hospital veterinário na Avenida Nicanor Ferreira de Melo, na cidade de Nova Fátima, no Norte do Paraná, e matou 23 animais de uma fazendinha que havia sido inaugurada um dia antes no local. O caso foi registrado na noite deste domingo (13), por volta das 19h. A situação foi flagrada por câmeras de segurança. Os animais foram arremessados contra a parede, alguns tiveram as patas arrancadas e foram esquartejados.

