Tragédia em Nova Fátima: criança invade hospital veterinário e mata animais

Criança que matou 23 animais no Paraná visitou fazendinha um dia antes

A criança que invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais em Nova Fátima, no norte do Paraná, tinha participado da inauguração do estabelecimento um dia antes da ocorrência. Durante o sábado (12), os proprietários aproveitaram a data do Dia das Crianças para realizar a abertura oficial da clínica, que contava com uma fazendinha com vários animais.

