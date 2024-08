Tragédia em Paraíso do Norte: Trabalhador Perde a Vida em Incêndio Enquanto ajudava no combate a um incêndio em Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, um trabalhador morreu... Ric|Do R7 23/08/2024 - 18h41 (Atualizado em 23/08/2024 - 18h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Trabalhador morre em combate a incêndio no PR; veja no RIC Notícias Noite

Enquanto ajudava no combate a um incêndio em Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, um trabalhador morreu após ter 90% do corpo queimado. O caso é destaque no RIC Notícias Noite, desta sexta-feira (23).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Trabalhador morre em combate a incêndio no PR; veja no RIC Notícias Noite

• Márcia Fu pode fazer parte de A Fazenda 2024; entenda a especulação

• Perigos de dormir com o aquecedor ligado; especialista alerta para riscos