Tragédia em Paraíso do Norte: Trabalhador perde a vida em incêndio devastador Um trabalhador morreu após ter 90% do corpo queimado enquanto ajudava no combate a um incêndio de grandes... Ric|Do R7 23/08/2024 - 17h21



Trabalhador morre após ter 90% do corpo queimado durante combate a incêndio no PR

Um trabalhador morreu após ter 90% do corpo queimado enquanto ajudava no combate a um incêndio de grandes proporções em Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná. A vítima foi atendida e transportada de helicóptero para um hospital em Maringá.

