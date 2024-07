Tragédia em Paranaguá: Pai e filho são encontrados mortos em beco Um pai e um filho foram mortos a tiros na tarde desta segunda-feira (8), em um beco na cidade de Paranaguá, no Litoral do estado....

Pai e filho são encontrados mortos em beco, em Paranaguá

Um pai e um filho foram mortos a tiros na tarde desta segunda-feira (8), em um beco na cidade de Paranaguá, no Litoral do estado. As vítimas foram encontradas por uma equipe da Polícia Militar do Paraná após moradores ouvirem disparos de arma de fogo na região da Vila Santa Maria.

