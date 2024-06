Tragédia em Pinhais: Motorista perde controle e atinge academia de ginástica

Alto contraste

Motorista perde controle e morre após atingir academia de ginástica em Pinhais

Um motorista, de aproximadamente 32 anos, morreu após perder o controle e bater em uma academia de ginástica ao ar livre, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu no início da manhã deste sábado (29), no cruzamento entre as ruas Cassiano Ricardo e Guilherme Ceolin, no bairro Vargem Grande.

