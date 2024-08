Tragédia em Ponta Grossa: Homem é encontrado sem vida em rua movimentada Um homem foi encontrado morto em via pública na região do Contorno, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do... Ric|Do R7 04/08/2024 - 12h46 (Atualizado em 04/08/2024 - 12h46 ) ‌



Homem é encontrado morto e com ferimentos na cabeça em via pública no Paraná

Um homem foi encontrado morto em via pública na região do Contorno, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Juliano dos Santos Gonçalves foi localizado, no último sábado (3), na esquina das ruas Antônio Vaz e Kluppel Neto.

