Tragédia em Ponta Grossa: homem não resiste a ferimentos de ataque a tiros O homem que foi baleado no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, morreu na manhã desta quarta-feira (4), poucas horas... Ric|Do R7 04/09/2024 - 11h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 11h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Morre segunda vítima de ataque a tiros contra casal em Ponta Grossa

O homem que foi baleado no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, morreu na manhã desta quarta-feira (4), poucas horas depois da morte da companheira, também vítima do ataque a tiros. Ele estava internado no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) após ser atingido no braço e no tórax na noite de terça-feira (3).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Morre segunda vítima de ataque a tiros contra casal em Ponta Grossa

• Ônibus onde estava mulher que sofreu queda fatal, passa por perícia da polícia

• Motorista passa mal e entra na contramão