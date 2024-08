Tragédia em Ponta Grossa: Homenagens a Calouro de Educação Física O calouro de Educação Física da Universidade Federal de Ponta Grossa (UEPG), João Pedro Ribeiro dos Santos... Ric|Do R7 27/08/2024 - 11h01 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

“Deus precisava de um camisa 08”, escreve irmã de calouro vítima de acidente

O calouro de Educação Física da Universidade Federal de Ponta Grossa (UEPG), João Pedro Ribeiro dos Santos, recebeu diversas homenagens nas redes sociais. O jovem, de 18 anos, morreu em um acidente na madrugada do último domingo (25), em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. Entre as despedidas mais emocionantes, a irmã do estudante compartilhou um texto carregado de emoção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Grupo Ric está presente no SNIP, evento que reúne mais de mil empresários

• Homem é suspeito de matar esposa na frente da filha e postar crime nas redes

• “Deus precisava de um camisa 08”, escreve irmã de calouro vítima de acidente