Tragédia em Ponta Grossa: Idoso de 82 anos é atropelado e motorista é preso Dez anos após matar um idoso de 82 anos atropelado, o motorista do veículo foi preso. Atualmente com 34 anos, o homem foi capturado...

Idoso de 82 anos é atropelado e morre em Ponta Grossa; motorista é preso

Dez anos após matar um idoso de 82 anos atropelado, o motorista do veículo foi preso. Atualmente com 34 anos, o homem foi capturado na última quarta-feira (3) em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná.

