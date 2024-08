Tragédia em Ponta Grossa: Jovem Chapeira é Identificada Após Assassinato A trabalhadora morta a tiros em um trailer de lanches no sábado (10), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais... Ric|Do R7 11/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 11/08/2024 - 15h56 ) ‌



Trabalhadora morta em trailer de lanches no Paraná é identificada Caroline de Souza Machado

A trabalhadora morta a tiros em um trailer de lanches no sábado (10), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foi identificada como Andreia Cristina Madureira Martins, de 26 anos. A jovem era chapeira no estabelecimento e foi surpreendida por dois homens que se aproximaram do local em uma motocicleta.

