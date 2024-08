Tragédia em Ponta Grossa: Jovem é morto e criança gravemente ferida Um jovem, de 21 anos, morreu baleado na madrugada de sábado (17), no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos... Ric|Do R7 19/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h36 ) ‌



Um jovem, de 21 anos, morreu baleado na madrugada de sábado (17), no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Além dele, uma criança, de 4 anos, foi atingida por um tiro no peito e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

