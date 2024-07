Tragédia em Ponta Grossa: Jovem morre em confronto com a Polícia Militar Um jovem, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na noite desta segunda-feira (15), em Ponta Grossa...

Jovem morre em confronto com a Polícia Militar em Ponta Grossa

Um jovem, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na noite desta segunda-feira (15), em Ponta Grossa. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na região do Uvaranas. Poucos minutos antes, um mercado, no mesmo bairro, foi assaltado.

