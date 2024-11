Tragédia em Ponta Grossa: jovem mutilada é identificada A jovem Thainá Nascimento foi encontrada mutilada e queimada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no último sábado (12). O... Ric|Do R7 14/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem encontrada mutilada e queimada no PR é identificada: “Restou só lembranças”

A jovem Thainá Nascimento foi encontrada mutilada e queimada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no último sábado (12). A identificação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Dois homens são mortos a tiros durante festa de Dia das Crianças em Curitiba; vídeo

• Jovem encontrada mutilada e queimada no PR é identificada: “Restou só lembranças”

• Luizão Goulart declara apoio para Eduardo Pimentel no segundo turno



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.