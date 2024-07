Tragédia em Ponta Grossa: Morte de Árbitro Abala Comunidade A morte do árbitro de futsal Ricardo Pereira, assassinado a tiros na manhã de quinta-feira (25), causa comoção... Ric|Do R7 26/07/2024 - 11h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 11h23 ) ‌



Assassinato de árbitro de futsal causa comoção em Ponta Grossa

A morte do árbitro de futsal Ricardo Pereira, assassinado a tiros na manhã de quinta-feira (25), causa comoção em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O crime ocorreu dentro da casa da vítima e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) ainda procura o autor. O sepultamento de Ricardo será em Castro, cidade natal da vítima, no final da tarde desta sexta-feira (26).

