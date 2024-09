Tragédia em Ponta Grossa: mulher é morta em ataque a casal Um casal foi baleado na noite desta terça-feira (3), após ter a casa invadida no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa, […] O post Atiradores... Ric|Do R7 04/09/2024 - 07h51 (Atualizado em 04/09/2024 - 07h51 ) ‌



Atiradores invadem casa de família, baleiam casal e mulher morre no Paraná

Um casal foi baleado na noite desta terça-feira (3), após ter a casa invadida no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O crime aconteceu por volta das 20h30, no Residencial Campo Belo. O filho do casal também estava no imóvel, presenciou o ataque, mas conseguiu fugir.

