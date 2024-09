Tragédia em Ponta Grossa: mulher perde a vida em explosão de churrasqueira Uma mulher, de 39 anos, morreu nesta quarta-feira (11), após ter 70% do corpo queimado ao ser atingida por uma explosão na churrasqueira... Ric|Do R7 11/09/2024 - 17h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulher morre após tentar acender churrasqueira com álcool no Paraná

Uma mulher, de 39 anos, identificada como Adriana Guevara, morreu nesta quarta-feira (11), após ter 70% do corpo queimado ao ser atingida por uma explosão na churrasqueira, no último domingo (1°), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher morre após tentar acender churrasqueira com álcool no Paraná

• Empresário de 71 anos encontrado morto e com ferimentos em chácara em Araucária

• Suspeito é preso pela GM por violência doméstica, lesão corporal, injúria e resistência