Tragédia em Ponta Grossa: pai de suspeito é morto em ataque violento O pai do suspeito pela morte de Renata dos Santos Lourenço, de 25 anos, foi assassinado a tiros dentro de... Ric|Do R7 29/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pai do suspeito de matar esposa grávida é assassinado em Ponta Grossa

O pai do suspeito pela morte de Renata dos Santos Lourenço, de 25 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua casa, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na quarta-feira (28). Duas crianças também foram atingidas no tiroteio. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o atentado é investigado como uma retaliação pela morte de Renata, ocorrida no mesmo dia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Pai do suspeito de matar esposa grávida é assassinado em Ponta Grossa

• Suspeitos de matar empresário em mansão de Curitiba são presos

• Coritiba: diretor explica situações de reforços, Alef Manga e Thiago Dombroski