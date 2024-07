Tragédia em Posto de Combustíveis: Frentista é Morto Após Discussão A Polícia Civil segue à procura do suspeito de matar o frentista Felipe Moreira da Silva, de 26 anos, dentro... Ric|Do R7 31/07/2024 - 12h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 12h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Frentista foi morto após cliente se ofender com fala sobre galão, diz delegada

A Polícia Civil segue à procura do suspeito de matar o frentista Felipe Moreira da Silva, de 26 anos, dentro do posto de combustíveis, no último domingo (28), no bairro São Francisco, em Curitiba. As investigações apontam que o suspeito se ofendeu com uma fala da vítima, o que teria motivado a confusão entre os dois.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Frentista foi morto após cliente se ofender com fala sobre galão, diz delegada

• Homem é morto a facadas em frente a Câmara Municipal de Curitiba

• Radiografia da Câmara Municipal de Curitiba: saiba quantos projetos viraram leis