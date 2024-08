Tragédia em Praia Grande: Adolescente Sofre Estupro Coletivo Uma adolescente, de 13 anos, foi vítima de um estupro coletivo no mês de julho, no bairro Vila Sônia, em... Ric|Do R7 16/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 16/08/2024 - 11h46 ) ‌



Adolescente de 13 anos é vítima de estupro coletivo e um dos suspeitos é preso

Uma adolescente, de 13 anos, foi vítima de um estupro coletivo no mês de julho, no bairro Vila Sônia, em Praia Grande, litoral paulista. Na sexta-feira passada (9), um homem, de 19 anos, foi preso no bairro Tupiry, no mesmo município, sob acusação de participar do crime contra a menor. O caso continua sob investigação policial.

