Tragédia em Rancho Alegre: Babá e Criança Envolvidas em Acidente Fatal Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que a babá Eliana Aparecida de Carvalho Franco, de 45... Ric|Do R7 24/07/2024 - 15h53 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h53 ) ‌



Vídeo flagra babá e criança sendo prensadas por carro; mulher morre no hospital

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que a babá Eliana Aparecida de Carvalho Franco, de 45 anos, foi prensada por um carro em Rancho Alegre, no norte do Paraná. Ela morreu no hospital e a criança ficou gravemente ferida.

