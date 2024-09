Tragédia em Reserva: mulher é morta com tiro na cabeça Uma mulher, de 42 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça na cidade de Reserva, nos Campos Gerais do […] O post Mulher é assassinada... Ric|Do R7 09/09/2024 - 12h06 (Atualizado em 09/09/2024 - 12h06 ) ‌



Mulher é assassinada com tiro na cabeça dentro de casa, no Paraná

Uma mulher, de 42 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça na cidade de Reserva, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima, identificada como Elisandra de Fátima Dias Domingues Moreira, foi encontrada na casa onde morava com o filho, na localidade Estação, na manhã do último sábado (7).

